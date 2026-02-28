Ha lanciato missili e droni contro Israele, che sono stati intercettati, e ha colpito vari paesi del Golfo tra cui Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti
28 Feb 2026 • 0 commenti
