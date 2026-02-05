un sito di notizie, fatto dai commentatori

La rivincita della panna

5 Feb 2026 di Chef Pinco0 commenti

Amata, odiata, dimenticata. Oggi la panna si prende la sua rivincita, ma sotto falso nome

La strana storia di un ingrediente scomunicato dall’alta cucina. Il suo vero nemico? L’eccessivo successo grazie a ricette tutte italiane come la pasta con le tre P o le penne alla vodka

La presenza della panna nella cucina italiana è oggi oggetto di discussione ma la sua storia racconta un percorso molto più articolato delle polemiche contemporanee. L’uso di questo ingrediente affonda le radici nel Rinascimento, attraversa il Seicento e accompagna l’evoluzione della pastasciutta tra XVIII e XIX secolo, ben prima della codificazione dei sughi moderni. La panna si inserisce così in un quadro gastronomico in trasformazione, in cui tecniche, gusti e disponibilità degli ingredienti mutano insieme alla società. Il suo impiego nei ricettari italiani e stranieri mostra scambi continui tra regioni e culture culinarie. Questo articolo del Gambero Rosso punta a ridare dignità ad un ingrediente troppo spesso bistrattato e per aggiungere un carico da 11 pubblichiamo quest’altro articolo, sempre del Gambero Rosso, in cui l’autrice ricorda di quando carbonare e gricie erano tutt’altro che piatti cremosi.

Buon appetito!


