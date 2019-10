La Siria è la somma delle nostre debolezze

Nelle crisi internazionali l’Europa non conta più nulla. La decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dal nord della Siria ha consentito al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di dare avvio all’offensiva di terra per liberare quella parte del confine dai curdi, che la Turchia considera terroristi. Questa decisione americana è stata subita dagli stati europei, che non hanno fatto granché per evitarla. Sì è vero, l’hanno condannata, hanno deciso di sospendere la fornitura di armi alla Turchia, ma niente più di questo. E non poteva essere altrimenti, perché gli europei hanno deciso, negli ultimi anni, di privarsi degli strumenti per contare nel momento in cui scoppiano le crisi internazionali.

Ciò che accade in Siria è la somma delle nostre debolezze. Se contiamo poco, è perché lo abbiamo scelto noi. Nel corso del primo episodio della 2ª stagione di Cavour, Francesco Maselli ne discute con Emma Bonino, senatrice di Più Europa ed ex Ministro degli Esteri dal 2013 al 2014, e Daniele Raineri, giornalista de Il Foglio, più volte inviato in Siria e in Iraq.