Fonte: il Post
La sparizione di una ragazza in Svezia e il processo in Italia, 30 anni dopo
1 Mar 2026 • 0 commenti
Sargonia Dankha scomparve a Linköping nel 1995: c’era un sospettato, ma l’inchiesta si fermò per il mancato ritrovamento del corpo
