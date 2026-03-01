La Regione Sicilia ha tolto la concessione alla “Mondello Italo Belga”, per possibili infiltrazioni mafiose in una società con cui collabora
Fonte: il Post
1 Mar 2026
