La stand-up comedy in Italia non è più una nicchia

Un articolo di Giulio Dantona su Esquire parla del crescente successo della stand-up comedy in Italia tra i giovani, sia per i comici di lingua italiana che per quelli di lingua inglese e di come il sistema teatrale e televisivo stia recependo questo nuovo e influente fenomeno nella scena comica televisiva in Italia.

A che punto è la stand-up comedy italiana, quali sono i nomi affermati e i comici di riferimento? Come Amazon Prime e Netflix accolgono la comicità made in Italy?

Come in tutto ciò che riguarda l’ambito culturale degli ultimi tre anni, anche per la stand-up comedy c’è un prima e un dopo. Prima della pandemia, del lockdown e del silenzio forzato, la stand-up italiana sembrava vivere una fase di riscoperta e di stare costruendo per la prima volta la propria consapevolezza. …