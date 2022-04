La storia del diciottenne Giovanni D’Antonio, conteso da 10 università americane

Campione alle olimpiadi della filosofia e conteso dalle più prestigiose università americane: Giovanni D’Antonio, 18enne di San Gennaro Vesuviano, sarà sul palco con il presidente Mattarella per salutare Procida come capitale italiana della cultura 2022: terrà una lectio magistralis su “La speranza”.

Giovanni nasce e vive a San Gennaro Vesuviano, piccolo centro con 12mila abitanti. Suo padre è avvocato, sua madre insegnante di matematica. È figlio unico, molto seguito dai genitori che ripaga con ottimi risultati scolastici. Ha interesse per materie umanistiche e per quelle scientifiche poiché – dice – «c’è un filo che lega tutto: la filosofia». Ed è da qui che nasce anche la storia dei suoi recenti successi. Giovanni infatti, con il suo liceo, partecipa alle Olimpiadi della Filosofia nel 2021 e si qualifica primo in Italia e quarto nel mondo. Un successo anche per il suo liceo, per il Paese: la notizia circola e viene amplificata dai media nazionali.

«Mi creda, sono un ragazzo normale – esordisce – temo di apparire come un secchione o un presuntuoso. Non è così». A soli diciotto anni e ancora prima della maturità il suo curriculum vitae è già da record. Tanto che una decina di università americane lo ha invitato a trasferirsi negli Usa per continuare gli studi. «Entro i primi di maggio sceglierò – si impegna – Non è facile, ho l’imbarazzo della scelta tra Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Stanford University. Sono onorato da tanta attenzione. Le università americane mi offrono anche borse di studio. Non speravo di ottenere tutto ciò. Mi iscriverò a Economia e a Ingegneria informatica: due corsi perchè in America è possibile da tempo e le università sono organizzate per consentire ciò».

«Mi piacerebbe fare l’imprenditore – dice sicuro – fondare una impresa che contribuisca ad affrontare i problemi seri della umanità. Primo tra tutti quello del cambiamento climatico, le cui conseguenze sono già evidenti»