La verità sullo scandalo del bassista di Megadeth

Nel 2021 il bassista dei Megadeth David Ellefson è stato coinvolto in uno scandalo sessuale, legato ad alcuni video che lo ritraevano compiere atti sessuali online di fronte a una ragazza molto più giovane di lui. Secondo la versione diffusa sui social, la ragazza sarebbe stata minorenne, ragione per cui Ellefson sarebbe stato espulso dalla band (anche se pare ci fossero dei contrasti già da prima dello scoppio dello scandalo).

La ragazza coinvolta ha però di recente smentito questa versione affermando che:

Sono la ragazza di cui la gente sta parlando nei post su David Ellefson e voglio solo raccontare la mia versione della storia, perché le persone condividono informazioni sbagliate e la situazione sta sfuggendo di mano senza che venga detta la verità.

Sì, quelle videochiamate sono avvenute, ma sono stata io a iniziarle e non ero minorenne, sono sempre stata un’adulta consenziente. Prima di allora non era mai successo niente di inappropriato. È stato tutto consensuale. Non sono una vittima e non sono stata adescata minimamente, perché sono stata io a iniziare. Sono stata così ingenua da registrare le conversazioni e condividere con un amico senza il suo permesso. Alla fine, è stato tutto consensuale e tutto online.

Non so come si sia arrivati a questo punto, ma molte informazioni vengono tralasciate dalle persone che cercano di proposito di fargli del male. Chiedo a chiunque condivida questi video personali privati ​​o qualsiasi informazione errata su di essi, di smetterla.