“La verità, vi prego, sull’amore” è una poesia di W.H. Auden del 1930 in cui chi la scrive si pone, con una certa spigliatezza, la domanda delle domande. Che cos’è l’amore?

Una incontrovertibile verità letteraria, almeno secondo Il BoLive, che ci ha fatto un podcast e una interessante serie di articoli, è che “I romanzi d’amore piacciono a tutti”

In questa seconda puntata vi proponiamo il romanzo Le ho mai raccontato del vento del Nord, di Daniel Glattauer, uscito nel 2020 per Feltrinelli, ma pubblicato in Germania nel 2006.