La vita selvaggia delle forbicine

Smithsonian Magazine esamina la vita affascinate e complessa delle forbicine, insetti spesso trascurati sia dal pubblico che dalla comunità scientifica.

Nonostante siano considerate poco attraenti e interessanti, alcuni ricercatori hanno dedicato la loro carriera allo studio di questi insetti, scoprendo aspetti sorprendenti del loro comportamento sociale e riproduttivo.

Gli studi hanno evidenziato che le forbicine partecipano a complessi rituali di corteggiamento che possono durare ore.

Work in the 1990s and early 2000s focused on earwig courtship. These often-intricate performances of attraction and repulsion—in which pincers and antennae play prominent roles—can last hours, and the mating itself as long as 20 hours, at least for one Papua New Guinea species, Tagalina papua. The females usually decide when they’ve had enough, though males of some species use their pincers to restrain the object of their desire.