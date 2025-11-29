Un emendamento alla legge di bilancio ha fatto riemergere l’idea per cui l’oro debba tornare al «popolo italiano», come se non fosse già così
Continua a leggere: L’antica fissa della destra italiana per le riserve auree
Fonte: il Post
L’antica fissa della destra italiana per le riserve auree
29 Nov 2025 • 0 commenti
Un emendamento alla legge di bilancio ha fatto riemergere l’idea per cui l’oro debba tornare al «popolo italiano», come se non fosse già così
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.