L’autodistruzione di D&G è ciò che accade quando il provincialismo italiano incontra la realtà

A cura di @Apollyon.

In un mondo globale sempre più insofferente nei confronti degli stereotipi culturali e di genere, se Dolce e Gabbana hanno potuto remare per anni in direzione contraria, giocando a rinforzare, sempre di più, quegli stessi odiosi stereotipi, è anche colpa di chi, per tutto questo tempo, si è sforzato di trovarli geniali, fingendo di non vedere anche gli esempi più eclatanti, come la pubblicità che alludeva a una violenza sessuale di gruppo. E tutto questo è andato avanti finché, un giorno, non sono andati a sbattere contro la Repubblica Popolare Cinese.