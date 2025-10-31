Continua a leggere: L’avvocata generale dell’esercito israeliano si è dimessa per la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese
Fonte: il Post
L’avvocata generale dell’esercito israeliano si è dimessa per la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese
31 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’avvocata generale dell’esercito israeliano si è dimessa per la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.