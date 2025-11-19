Ci sono Argentina e Capo Verde, Spagna e Curaçao; possono ancora farcela – tra le altre – Italia e Polonia, Kosovo e Nuova Caledonia
Continua a leggere: Le 42 nazionali che vanno ai Mondiali e le 22 che ancora ci sperano
Fonte: il Post
Le 42 nazionali che vanno ai Mondiali e le 22 che ancora ci sperano
19 Nov 2025 • 0 commenti
Ci sono Argentina e Capo Verde, Spagna e Curaçao; possono ancora farcela – tra le altre – Italia e Polonia, Kosovo e Nuova Caledonia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.