Avvenne a Buenos Aires durante la dittatura militare: morirono almeno 65 persone, e il processo si è chiuso quasi cinquant’anni dopo
Continua a leggere: Le condanne per il più grave massacro in un carcere argentino
Fonte: il Post
Le condanne per il più grave massacro in un carcere argentino
12 Dic 2025 • 0 commenti
Avvenne a Buenos Aires durante la dittatura militare: morirono almeno 65 persone, e il processo si è chiuso quasi cinquant’anni dopo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.