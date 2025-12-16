Sono state aperte dopo 12 anni di cantieri in una delle vie più note e turistiche della città: manca ancora l’ultimo tratto della linea
Fonte: il Post
16 Dic 2025 • 0 commenti
