Mostrano pavimenti, pareti e mobili carbonizzati, e rendono l’idea di quanto fosse difficile scappare dalle fiamme per chi era lì
Continua a leggere: Le foto dell’interno del locale Le Constellation dopo l’incendio
Fonte: il Post
Le foto dell’interno del locale Le Constellation dopo l’incendio
12 Feb 2026 • 0 commenti
Mostrano pavimenti, pareti e mobili carbonizzati, e rendono l’idea di quanto fosse difficile scappare dalle fiamme per chi era lì
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.