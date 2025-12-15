Ha detto che il noto regista potrebbe essere stato ucciso per essere stato un suo oppositore: una tesi senza alcun fondamento, e pure un po’ crudele
Continua a leggere: Le orrende condoglianze di Donald Trump per la morte di Rob Reiner
Fonte: il Post
Le orrende condoglianze di Donald Trump per la morte di Rob Reiner
15 Dic 2025 • 0 commenti
Ha detto che il noto regista potrebbe essere stato ucciso per essere stato un suo oppositore: una tesi senza alcun fondamento, e pure un po’ crudele
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.