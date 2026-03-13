Legge di bilancio britannica 2026: spinta sul nucleare e stop a nuove estrazioni di idrocarburi dal Mare del Nord

La rivista professionale britannica New Civil Engineer commenta la proposta della legge di bilancio per il 2026 appena varata dal governo britannico per quanto riguarda il settore energetico.

I piani del governo prevedono di aumentare gli investimenti nell’energia nucleare modificando le disposizioni attuali del Green Financing Framework in modo da poter emettere obbligazioni classificabili come “verdi”. Inoltre, il governo ha promesso di applicare le raccomandazioni della Nuclear Regulatory Taskforce che aveva nominato mesi fa per riformare le numerose regolazioni che rendevano molto onerosa la costruzione di nuove centrali nucleari. La Nuclear Industry Association (l’associazione di settore) ha accolto con favore la novità:

It’s now crucial that the government sticks to this timeline and adopts the taskforce’s recommendations with urgency, so we can maintain momentum and turn these proposals into reality – strengthening our energy security and ensuring reliable, clean power for decades to come. We also strongly welcome the announcement that nuclear will be included within the UK’s Green Financing Framework. This is a vital step that will help reduce the cost of financing, unlock investment at scale and put nuclear on a level footing with other clean energy technologies.

Altri piani riguardano il petrolio del Mare del Nord, per il quale il governo ha promesso di non concedere più nuovi permessi per esplorare nuovi campi, mentre quelli esistenti potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento. Inoltre sarà imposta una nuova tassa sulle compagnie del settore, che sarà in parte usata per sostenere le famiglie che faticano a pagare le bollette di gas ed elettricità. A queste promesse ha risposto positivamente Greenpeace: