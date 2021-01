L’emergenza coronavirus – 11-13 Gennaio 2021

di Francysar

Un articolo di Wired riassume con diversi link alle fonti originali cosa attualmente sappiamo su come i vaccini rispondono o potrebbero rispondere alle forme mutate del coronavirus:

Ancora non sappiamo con certezza se queste varianti possano ridurre in parte la protezione dei vaccini anche se dai primi studi sulla variante scoperta nel Regno Unito (e poi in molti altri paesi) gli scienziati ritengono che con buona probabilità la vaccinazione non dovrebbe perdere di efficacia.

L’idea è che i vaccini sviluppati e di cui alcuni già in uso aiutino il sistema immunitario a colpire varie parti della proteina spike e non soltanto la parte mutata. Inoltre, anche qualora ci fosse un calo dell’efficacia degli attuali vaccini le case farmaceutiche produttrici dichiarano di essere in grado di cambiarli rapidamente adattandoli alle nuove esigenze.