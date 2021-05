L’emergenza-coronavirus-13 maggio-16-maggio-2021

di Ebroin

Un dettagliato articolo del New York Times passa in rassegna quanto sappiamo sulle possibilità di trasmissione del virus all’aria aperta.

Recentemente, l’agenzia americana preposta ha detto che si pensa avvengano all’aperto meno del 10% dei contagi. In realtà,

that benchmark “seems to be a huge exaggeration,” as Dr. Muge Cevik, a virologist at the University of St. Andrews, said. In truth, the share of transmission that has occurred outdoors seems to be below 1 percent and may be below 0.1 percent, multiple epidemiologists told me. The rare outdoor transmission that has happened almost all seems to have involved crowded places or close conversation.