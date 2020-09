L’emergenza coronavirus – 14 Settembre – 20 Settembre 2020

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Qui è disponibile un Google Sheet dove potete consultare l’andamento del COVID-19 in Italia.

Un notiziario del Massachusetts General Hospital informa che gruppo di studiosi locali ha confrontato il numero delle ricerche sul web di informazioni su sintomi intestinali col numero di casi di Covid-19 rilevati nei mesi seguenti, e ha trovato che esiste una forte correlazione tra i due trend in stati USA con alta incidenza.

In most of the states studied, online searches for “ageusia,” “loss of appetite” and “diarrhea” increased four weeks prior to the rise in COVID-19 cases… As the lag time between search volume and COVID-19 incidence increased, correlation increased, with the strongest relationship at three to four weeks. Searches on other GI symptoms did not consistently correlate with statewide increases in COVID-19 diagnoses.