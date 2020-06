L’emergenza coronavirus – 15-21 Giugno 2020

Dopo un report che aveva dimostrato un aumento del 20% delle richieste ai centri antiveleni USA per intossicazioni da disinfettanti, il CDC americano ha fatto un’inchiesta sulle conoscenze e i modi di uso dei disinfettanti da parte delle persone non professionisti.

Le conclusioni sono che il sondaggio

identified important knowledge gaps in the safe use of cleaners and disinfectants among U.S. adults; the largest gaps were found in knowledge about safe preparation of cleaning and disinfectant solutions and about storage of hand sanitizers out of the reach of children