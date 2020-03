L’emergenza coronavirus – 16 Marzo 2020

La strategia del Regno Unito spiegata dal Segretario per la Salute

Matt Hancock spiega gli obbiettivi e i piani del Regno Unito, chiarendo che l’immunità di gregge non è un obbiettivo del governo.

We have a plan, based on the expertise of world-leading scientists. Herd immunity is not a part of it. That is a scientific concept, not a goal or a strategy. Our goal is to protect life from this virus, our strategy is to protect the most vulnerable and protect the NHS through contain, delay, research and mitigate.