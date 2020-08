L’emergenza coronavirus – 17 Agosto – 23 Agosto 2020

Di Perodatrent

Los Angeles Time pubblica un commento sul significato che i dati del focolaio di Covid-19 nel penitenziario di San Quintino danno al concetto di “immunità di gregge”, cioè all’idea che una volta raggiunto un numero sufficiente di contagiati l’epidemia si fermerà da sola senza bisogno di interventi dannosi per l’economia.

Nel penitenziario quasi due terzi dei detenuti hanno contratto l’infezione. Nonostante questo,

And though new cases have slowed, they are still occurring — with 60 reported in the last two weeks — suggesting herd immunity has not yet been achieved.

NPR riferisce sulle circostanze che hanno portato lo sceriffo di Marion County, Florida, a emanare un ordine di servizio che proibisce al personale della sua articolazione di indossare mascherine protettive durante il servizio. L’articolo getta una luce sulle criticità della politica locale e nazionale -non soltanto negli USA.

Il consiglio comunale della città di Ocala ha deliberato che nelle attività che si svolgono al chiuso fosse obbligatorio esporre un cartello che richiedeva di indossare la mascherina, pena una multa da 25 dollari per i titolare dell’attività che non rispettassero la prescrizione.

Il sindaco ha messo il suo veto alla delibera, ma il consiglio comunale ha ribaltato il veto con una maggioranza schiacciante. Il sindaco ha allora dichiarato che

My (police) chief and I have talked about it. We will never write a fine. We’re just not going to do it.

Il consigliere che aveva spinto per l’approvazione della delibera si lamenta così:

“All it requires of businesses is to put a sign in their window asking customers to wear a mask. If the customer doesn’t, the business can ask politely, but if they’re refused, there’s really nothing more to be done,” he said.

“I think it goes back to the politics of the issue,” Wardell told NPR. “You have to see if someone has an ‘R’ or a ‘D’ behind their name to know if they like masks or not.”