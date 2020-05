L’emergenza coronavirus – 17 Maggio 2020

di NedCuttle21(Ulm)



In un lungo articolo pubblicato su Internazionale, il filosofo spagnolo Paul B. Preciado indaga i meccanismi biopolitici che sarebbero alla base delle diverse strategie adottate da alcuni governi per contrastare la diffusione del Covid-19 confrontandole con quelle messe in campo in passato in contesti simili a quello attuale.

di Perodatrent

Il Guardian dedica un articolo alla ministra della sanità del Kerala, che spiega come è riuscita -finora- a bloccare l’epidemia di Covid-19 nel suo stato.

Già preparata da un’epidemia dovuta ad un altro virus respiratorio, la ministra preparò un piano di azione alle prime notizie dell’epidemia in Cina, che prevedeva una quarantena per ogni volo che proveniva da quel paese, e poi per tutti gli emigrati che rientravano dai paesi a rischio. Adesso lo stato ha già pronti altri piani per condizioni di livello crescente di pericolosità.

Since she does not think the threat of Covid-19 will subside any time soon, what secret would she like to pass on to her successor? She laughs her infectious laugh, because the secret is no secret: “Proper planning.”

di Perodatrent

Lo Independent riporta il parere di alcuni statistici britannici sull’aumento delle morti extra-ospedaliere negli ultimi mesi.

Secondo gli esperti, ci sono state 30.000 morti in eccesso rispetto alla media stagionale durante l’epidemia, e solo 10.000 di queste sono attribuibili al coronavirus.

Il motivo che fa propendere per la spiegazione che le morti in eccesso non siano tutte imputabili al coronavirus è che non presentano la caratteristica discrepanza di sesso secondo la quale gli uomini muoiono di Covid-19 più delle donne.

He said the constant rate of between 25 and 30 per cent excess deaths not labelled as Covid-19 in the ONS data “would suggest many of them are indirect deaths, collateral damage of the health service disruption”.

Un articolo di ODG Magazine riflette sulla possibilità che i drive in sostituiscano la sala cinematografica in tempi di pandemia.

di Perodatrent

CHEManager, rivista di economia di aziende chimiche e farmaceutiche, riporta che il CEO di Sanofi, azienda farmaceutica francese, ha detto che gli USA potrebbero avere il diritto di prelazione per i vaccini che la sua ditta e altri produttori hanno in studio.

Il CEO ha sollecitato l’Unione Europea a creare l’equivalente dell’agenzia USA Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), che ha la possibilità di finanziare la produzione di vaccini prima ancora che siano disponibili i dati di sicurezza ed efficacia dei prodotti.

In the US … BARDA in mid-February inked several deals with vaccine manufacturers, including Sanofi, to develop products to immunize populations against Covid-19.

The agency is reportedly providing support worth up to $483 million for US start-up biotech Moderna, which has already begun clinical trials, and has a separate deal with Johnson & Johnson worth as much as $1 billion. Sanofi’s vaccines arm Sanofi Pasteur also has a pact with BARDA but has not disclosed its value.