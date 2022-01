L’emergenza coronavirus – 2 gennaio – 8 gennaio 2022

di Madame Moitessier

Una supplemento di StatNews e un articolo del Guardian (NOTA: articolo dell’Aprile 2021 che si occupa perlopiù del problema dei falsi positivi) introducono il teorema di Bayes (ottima guida per la comprensione del teorema di Bayes a questo link) e la sua importanza per comprendere la probabilità di ottenere falsi positivi e falsi negativi dai test rapidi.

Dall’articolo del Guardian:

Maths quiz. If you get a positive result on a Covid test that only gives a false positive one time in every 1,000, what’s the chance that you’ve actually got Covid? Surely it’s 99.9%, right?

No! The correct answer is: you have no idea. You don’t have enough information to make the judgment.

This is important to know when thinking about “lateral flow tests” (LFTs), the rapid Covid tests that the government has made available to everyone in England, free, up to twice a week.