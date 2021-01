L’emergenza coronavirus – 21-24 Gennaio 2021

di Perodatrent

Naturepubblica un articolo in cui vengono discusse le notizie riguardo alle nuove varianti di Covid-19 scoperte e alla loro possibile influenza sui vaccini già sperimentati sulla variante tradizionale.

In particolare, l’articolo riporta i risultati di un esperimento (condotto con la collaborazione di ricercatori Pfizer) che ha valutato la capacità del siero ottenuto da persone vaccinate di neutralizzare la capacità di uno pseudo virus ottenuto artificialmente (contenente una mutazione presente nelle varianti britannica e sudafricana) di infettare culture cellulari. Il siero conserva la capacità di proteggere le cellule.

Tra gli studi in corso, viene citato uno studio di Rappuoli a Siena, che dimostrerebbe la capacità del virus di evolvere, in culture cellulari contenenti bassi livelli di siero di convalescente (NON di vaccinati!), verso varianti contenenti le mutazioni già riscontrate nelle popolazioni.

Quali considerazioni possiamo portare a casa?

… Bloom and other scientists are hopeful that the mutations in the variants won’t substantially weaken the performance of vaccines. The shots tend to elicit whopping levels of neutralizing antibodies, so a small drop in their potency against the variants might not matter.