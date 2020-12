L’emergenza coronavirus – 24 – 27 Dicembre 2020

di Perodatrent

Il Guardian pubblica un articolo di uno psicologo membro dello Scientific Advisory Group for Emergencies, che spiega i rischi che l’intimità può far correre alle persone in occasione delle feste di fine anno.

L’esperto si vada sui risultati di esperimenti di psicologia del comportamento, che dimostrano come il sentimento di appartenenza ad un gruppo sociale ha effetti benefici sul benessere personale, ma ha anche effetti pericolosi.

The intimacy and lower boundaries among attendees can lead people to neglect their health, to overstrain themselves and to share food and drink, make-up and even toothbrushes. Viewing our intimates as sources of support and safety leads us to take risks that place us in danger – especially in the presence of a virus…

And that is why the cause for concern this Christmas is not only that we are mingling, but mingling at home. Because this intimate space and this space of intimates may be the best of worlds in ordinary times. But that very fact can make it the worst of worlds in a time of pandemic.