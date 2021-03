L’emergenza-coronavirus-25-28-marzo-2021

di Francysar

Dalle varianti che richiamano l’attenzione a quelle che destano preoccupazione fino a quelle con conseguenze importanti: Wired ci presenta la nuova classificazione delle varianti del coronavirus dei Cdc statunitensi e dell’Oms:

In generale una variante ha una o più mutazioni che la differenziano dalle altre forme in circolazione. Il virus cambia continuamente e per questo è normale che appaiano numerose nuove mutazioni in tutto il mondo, di cui alcune, soprattutto quando ricorrenti, vengono più facilmente individuate. Monitorare e studiare in che modo e quali varianti possono avere un impatto sulla trasmissibilità o sulla gravità dell’infezione Covid-19 è essenziale per comprendere in che modo evolve l’epidemia e la pandemia. Per facilitare questo compiti l‘Oms e i Cdc forniscono uno schema per inquadrare le caratteristiche di una mutazione. Lo schema prevede la divisione delle varianti del coronavirus in 3 categorie che rispondono a differenti criteri.