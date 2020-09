L’emergenza coronavirus – 28 Settembre – 3 Ottobre 2020

di Perodatrent

Il Guardian riferisce come un dibattito apparentemente teorico sulle modalità di trasmissione della Covid-19 abbia portato ad uno scontro pratico tra le amministrazioni degli ospedali ed il personale sanitario che tratta i malati.

I dati empirici a disposizione lasciano dubbi sul fatto che la malattia sia trasmessa solo tramite goccioline, come si pensava all’inizio, o se invece parte dei contagi avvenga tramite la formazione di aerosol. Nella prima ipotesi, viene accettato che la protezione offerta dalle mascherine chirurgiche sia sufficiente anche per i sanitari che assistono i malati, mentre nella seconda ipotesi sarebbe necessaria la protezione fornita solo da mascherine filtranti N95.

The California Hospital Association sent a letter to the state’s congressional delegation urging the revised guidance be made permanent.

“We need the CDC to clearly, not conditionally, move from airborne to droplet precautions for patients and healthcare workers,” the letter said. Doing so would enable hospitals to preserve PPE supplies and limit the use of special isolation rooms for Covid patients.