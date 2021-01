L’emergenza coronavirus – 4 Gennaio 2021 – 6 Gennaio 2021

di NedCuttle21

Su Internazionale, Laura Tonon propone un’analisi dei dati sulla mortalità da covid-19 nel nostro Paese.

Rispetto a paesi come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, sembra che in Italia il covid-19 sia più spesso mortale. Forse è così, e forse si muore di più al nord che al sud. Ma per ora non è possibile affermarlo con certezza, perché mancano troppe informazioni, e non ci si può basare solo sui dati della cosiddetta letalità apparente, come invece si tende a fare.

Il rapporto tra morti e contagi confermati è tenuto sotto controllo per monitorare la diffusione dell’epidemia e per intervenire, se necessario, adottando misure di contenimento del contagio. Ma usare questo rapporto come termometro della situazione presenta dei grossi limiti. Si stratta di un parametro in apparenza semplice da calcolare, che però può essere fuorviante, perché dipende dalla capacità del sistema di misurare in modo accurato sia i decessi per covid-19 sia il numero reale delle persone infettate. Servono infatti dati omogenei, aggiornati e condivisibili per ottenere stime affidabili e confrontabili, per studiare l’andamento reale della pandemia e per fornire informazioni utili a chi deve prendere decisioni politiche.

Per prima cosa è importante distinguere tra tasso di letalità e tasso di mortalità. Spesso questi due termini vengono confusi, quando invece fanno riferimento a due stime distinte che danno informazioni diverse sulla malattia: il tasso di letalità stima quante persone muoiono tra quelle che hanno contratto il virus, mentre il tasso di mortalità misura quante persone esposte al virus sono morte sulla popolazione media di un paese o di una regione. Quello che cambia nel calcolo è quindi il denominatore, cioè la cifra che viene rapportata al numero delle persone decedute a causa del covid-19