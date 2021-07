L’emergenza-coronavirus- 5 luglio-11 luglio 2021

di Francysar

Wired fa un riassunto di due nuovi studi statunitensi sull’efficacia dei vaccini, sia ad adenovirus che a mRNA:

Nessun vaccino anti-Covid può affermare di offrire una protezione del 100%, ma sembra non solo che i casi di Covid-19 tra persone vaccinate siano pochi, ma anche che in media l’infezione causi sintomi più lievi e scompaia più in fretta. A sostenerlo, dalle pagine del New England Journal of Medicine, sono i dati di due studi statunitensi su quasi 4mila persone: Az Heroes (Arizona Healthcare, Emergency Response and Other Essential Workers Surveillance) e Recover (Research on the epidemiology of Sars-Cov-2 in essential response personnel).