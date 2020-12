L’emergenza coronavirus – 7 – 9 Dicembre 2020

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Il sito del Sole 24 ore fornisce dati e mappe aggiornate e qui potete trovare infografiche aggiornate sulla base dei dati del Ministero della Salute

Manteniamo leggibili i post sulla pandemia.

Facciamo uno sforzo contenendo gli OT e le risse: leggere le discussioni centrate sull’argomento è utile a tutti.

di Perodatrent

Il notiziario Edition della CNN riporta e commenta la notizia che nella riunione del CDC americano che ha deciso le raccomandazioni per il piano di vaccinazione per la Covid-19 non c’è stata unanimità.

Le raccomandazioni pubblicate prevedono che le prime categorie ad essere vaccinate siano il personale sanitario e i ricoverati nelle RSA, ma uno dei componenti ha fatto notare che ci sono ragioni per le quali gli anziani ricoverati nel RSA non debbano essere tra i primi ad essere vaccinati, per due motivi.

“We would not at all be surprised to see, coincidentally, vaccination happening and then having someone pass away a short time after they receive a vaccine, not because it has anything to do with the vaccination but just because that’s the place where people at the end of their lives reside,” Moore said. “One of the things we want to make sure people understand is that they should not be unnecessarily alarmed if there are reports, once we start vaccinating, of someone or multiple people dying within a day or two of their vaccination who are residents of a long-term care facility. That would be something we would expect, as a normal occurrence, because people die frequently in nursing homes.”