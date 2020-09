L’emergenza coronavirus – 7 Settembre – 13 Settembre 2020

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Qui è disponibile un Google Sheet dove potete consultare l’andamento del COVID-19 in Italia.



Se ci sono articoli che vorreste vedere nel prossimo post segnalateli qui. Qui trovate la pagina ufficiale di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) con tutte le ultime novità sugli studi condotti in Italia. Qui trovate gli aggiornamenti settimanali dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità)

Fisiopatologia dei disturbi respiratori gravi associati alla Covid-19. di Perodatrent Il Lancet Respiratory Medicine pubblica uno studio policentrico italiano che ha valutato alcuni dati strumentali di una serie di malati con forme gravi di Covid-19. I risultati sono che i malati più a rischio di morte sono quelli che presentano contemporaneamente un danno a livello degli alveoli polmonari (misurato come diminuzione della distensibilita’ polmonare) e a livello dei capillari (misurato come aumento della coagulazione intracapillare). We present evidence that patients with COVID-19-associated ARDS have a

form of injury that is similar to that of classical ARDS… The proposal that evidence-based lung-protective ventilatory strategies might not be recommended for some patients with COVID-19-associated ARDS is not backed up by our data, since the morphological hallmark of ARDS was essentially similar in COVID-19-related and classical ARDS Il vaccino per la Covid-19 richiederà miliardi di fialette di vetro -e le farà una azienda familiare italiana di Perodatrent Forbes descrive la storia e le attività di una azienda familiare italiana che è uno dei maggiori produttori mondiali di un componente indispensabile per prodotti come i vaccini: le fiale di vetro che li contengono. L’azienda Stevanato, che aveva iniziato l’attività nel 1949 come Soffieria Stella, nel tempo ha diversificato la produzione verso prodotti di area medica. Nei primi mesi del 2020 l’azienda ha assunto molte persone in previsione di un aumento delle richieste dei suoi prodotti. “We proactively started to supply our customers with everything they wanted [to fight] Covid-19,” says Franco. “There was no magic strategy. We tried to move quickly and took enormous risks by anticipating some investments, because it was the right time to do it.”

Perché non si può parlare di strategia di immunità di gregge

di Layla

Trascrizione sull’Atlantic di un’intervista a un professore di Salute Pubblica di Yale, prof. Forman, che spiega perché é completamente sbagliato parlare di “herd immunity strategy”. C’é anche il podcast.

Tra le altre, spiega che é completamente sbagliato prendere la Svezia come esempio di questa strategia, visto che in Svezia si stanno attuando misure di contenimento del virus. In nessun paese al mondo si sta lasciando che il virus circoli liberamente.

“herd-immunity strategy” is a contradiction in terms, in that herd immunity is the absence of a strategy. Herd immunity is an important public-health concept, developed and used to guide vaccination policy. It involves a calculation of the percentage of people in a population who would need to achieve immunity in order to prevent an outbreak. The same concept offers little such guidance during an ongoing pandemic without a vaccine. If it were a military strategy, it would mean letting the enemy tear through you until they stop because there’s no one left to attack.”

Altro estratto molto importante: