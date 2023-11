L’erbario bolognese di Ulisse Aldovrandi

Phoebe Weston sulle pagine del Guardian spiega come i ricercatori, studiando un’antico erbario, stiano analizzando i cambiamenti che ha subito la flora della zona di Bologna a causa della crisi climatica.



Ulisse Aldrovandi, naturalista, botanico ed entomologo italiano, tra il 1551 e il 1586 raccolse 5.000 piante, realizzando un erbario di notevole importanza che costituisce una delle collezioni più ricche del suo tempo. L’intento originale di Aldrovandi era identificare le specie vegetali, per capire quali potessero essere utilizzate a scopi farmaceutici.

I suoi campioni accuratamente pressati stanno aiutando i botanici a tracciare i cambiamenti nella flora dei dintorni di Bologna, avvenuti nel corso di cinque secoli.

Aldrovandi’s data were compared with the Flora della Provincia di Bologna by Girolamo Cocconi (1883) and the Floristic Database of Emilia-Romagna (1965–2021). We explored potential variations in native range and life forms composition, and habitat affinity of the species in the three floras, also contrasting between native and alien species. Native species, mainly in terms of variations of hydro-hygrophytes, chamaephytes and therophytes, provide clear signals of human disturbance and habitat loss. Signals of climate change are provided by the high-mountain species, that were comparably rare between Aldrovandi and current flora and more represented in Cocconi, probably reflecting the effect of the Little Ice Age. Our findings also indicate the increasing importance of alien species from the Renaissance onwards. In this perspective, Aldrovandi’s herbarium preserves the memory of the first signs of a radical transformation of the European flora and habitats. Finally, the study warns about the risk of dismissing herbaria and herbarium specimens collection, which would cause irreparable lacunas in our botanical memory, hindering our ability to predict biodiversity trajectories.