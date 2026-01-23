Continua a leggere: L’esercito ugandese ha detto che dopo le elezioni del 15 gennaio ha ucciso 30 oppositori politici e ha arrestato 2mila persone
Fonte: il Post
L’esercito ugandese ha detto che dopo le elezioni del 15 gennaio ha ucciso 30 oppositori politici e ha arrestato 2mila persone
23 Gen 2026 • 0 commenti

