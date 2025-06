L’esercizio è più efficace dei farmaci per ridurre le recidive e la mortalità dopo trattamenti per i tumori

Il Guardian riporta i risultati di uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, che sembrano molto promettenti

Lo studio è di tipo prospettico e randomizzato, con un numero di pazienti abbastanza grande da rilevare eventuali variazioni tra gruppo trattato e gruppo di controllo. Il trattamento consisteva nell’esecuzione di esercizio fisico supervisionato da un personal trainer, mentre il gruppo di controllo riceveva solo un fascicolo con i consigli per una vita sana.

Il follow up mediano è stato di 8 anni.

Patients who began a structured exercise regime with the help of a personal trainer or health coach after they completed treatment had a 37% lower risk of death and a 28% lower risk of recurrent or new cancers developing, compared with patients who received only health advice, the trial found