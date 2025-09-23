L’etnografia dei seguaci di Andrew Tate

L’organizzazione progressista Hope not Hate pubblica sul suo sito web una ricerca sugli atteggiamenti sociali dei giovani britannici. Il sondaggio esplora vari aspetti dei rapporti sociali (politica, rapporti con l’altro sesso, femminismo, cambiamento climatico, religione), ma l’attenzione dell’organizzazione è puntata in prevalenza verso lo studio degli atteggiamenti di di odio verso gruppi sociali differenti da quello di appartenenza.
Hope Not Hate mette in evidenza che il 47% dei giovani britannici sembra classificabile come ”culturalmente reazionaria” e che i giovani delle minoranze etniche sembrano molto più rappresentati in questa categoria piuttosto che in quella dei progressisti o dei liberali.
Una particolare attenzione è rivolta agli atteggiamenti dei giovani britannici verso personalità pubbliche come Andrew Tate, che ha una storia di comportamenti e dichiarazioni provocatorie e misogine. Anche in questo caso, l’indagine rivela che gli appartenenti a minoranze etniche sembrano piuttosto propensi ad essere d’accordo con gli atteggiamenti di Tate.
The high prevalence of Asian and Black young people who support Andrew Tate is striking, particularly as this is a group who would not be traditionally associated with far-right ideologies. We polled young people in January 2023 and 2024 asking about their attitudes to Andrew Tate, and found a 17% increase in support in Asian or Asian British young people, and a 24% increase in support in Black or Black British young people… It’s also important to note the overlap between the religious and ethnic subgroups; 47% of minority ethnic Tate supporters (Asian, Black, Mixed or Chinese) polled are also Muslim.
