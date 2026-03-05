Il golfo Persico è sempre più centrale nel calcio, nella Formula 1 e nel tennis; e l’Iran dovrebbe giocare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti
Continua a leggere: L’impatto della guerra sullo sport, non solo in Medio Oriente
Fonte: il Post
L’impatto della guerra sullo sport, non solo in Medio Oriente
5 Mar 2026 • 0 commenti
Il golfo Persico è sempre più centrale nel calcio, nella Formula 1 e nel tennis; e l’Iran dovrebbe giocare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.