Due giornali svedesi hanno scritto che i dipendenti di un’azienda esterna avrebbero accesso ai video registrati dagli utenti
L’inchiesta sulle presunte violazioni della privacy degli occhiali di Meta
5 Mar 2026 • 0 commenti
