L’incredibile storia dello yogurt

Un video di YouTube dell’Accademia dei pugni racconta la lunga e incredibile storia dello yogurt.

Lo yogurt è uno dei primissimi cibi prodotti dall’uomo, ne esistono attestazioni risalenti già al 6.000 avanti Cristo nell’antica India, consumato anche nell’antica Grecia, mescolato con noci, frutta secca e miele, sparì dal mondo mediterraneo con la fine dell’Impero Romano per via delle invasioni barbariche.

Venne poi reintrodotto dalle popolazioni turche (da cui deriva il nome ora in uso) e l’ulteriore impulso alla diffusione di questo cibo in Europa lo si ebbe grazie al Re di Francia Francesco I che lo assunse per curare una patologia gastrica diffondendone il consumo a corte come rimedio ad alcuni problemi di salute.

Nel XIX secolo Il’ja Il’ič Mečnikov, allievo di Pasteur e premio Nobel per la medicina nel 1908, riuscì ad isolare il Lactobacillus Bulgaricus responsabile della fermentazione del latte e ne consigliò l’uso come medicina naturale.

“Interestingly, this microbe is found in the sour milk consumed in large amounts by the Bulgarians in a region well-known for the longevity of its inhabitants,” he said in his lecture, delivered in Paris. “There is therefore reason to suppose that introducing Bulgarian sour milk into the diet can reduce the harmful effect of the intestinal flora.”