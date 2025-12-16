Secondo la procura gli impiegati dell’obitorio si facevano pagare per operazioni ordinarie, come vestire i defunti o farli vedere ai familiari
Continua a leggere: L’indagine sulla gestione delle salme al policlinico di Palermo
Fonte: il Post
L’indagine sulla gestione delle salme al policlinico di Palermo
16 Dic 2025 • 0 commenti
Secondo la procura gli impiegati dell’obitorio si facevano pagare per operazioni ordinarie, come vestire i defunti o farli vedere ai familiari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.