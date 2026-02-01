Continua a leggere: L’Iran ha designato gli eserciti europei come «gruppi terroristici», in ritorsione per una decisione simile dell’Unione Europea
Fonte: il Post
L’Iran ha designato gli eserciti europei come «gruppi terroristici», in ritorsione per una decisione simile dell’Unione Europea
1 Feb 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: L’Iran ha designato gli eserciti europei come «gruppi terroristici», in ritorsione per una decisione simile dell’Unione Europea
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.