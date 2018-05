L’Italia decreterà la fine dell’euro? [EN]

A cura di @cocomeraio (modificato).

Un articolo The Globalist non giudica velleitare le proposte del Movimento 5 Stelle e della lega. Secondo l’autore del pezzo, la crisi dell’eurozona non è finita, le politiche di Draghi hanno cancellato i sintomi, ma non le cause quali il peso del debito, pubblico e privato e la crescente differenza di competitività tra i paesi membri. Dato che un’uscita dall’euro di un paese debitore sarebbe deleteria anche per i paesi creditori la Germania a dispetto della retorica dovrebbe mostrarsi più flessibile nei confronti delle richieste italiane.

Like it or not, the new Italian government is in a much stronger position than many observers and politicians in Germany are willing to accept. Already back in 2012, a Bank of America analysis showed that from the vantage point of game theory the most probable result is a successful blackmailing of Germany by Italy, followed by an exit of Italy from the euro.