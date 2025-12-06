Lo short selling (vendita allo scoperto) spiegato con la pasta.

Lo youtuber Pietro Michelangeli, ci propone un video in cui spiega cosa siano le vendite allo scoperto, utilizzando un pacco di pasta come esempio di asset.

La vendita allo scoperto, o short selling, è un tipo di speculazione finanziaria potenzialmente più pericolosa e meno redditizia del normale investimento azionario ma nonostante ciò molti investitori professionisti vi ricorrono quando lo ritengono conveniente.

Sono rimaste celebri alcune speculazioni realizzate con questa tecnica da George Soros e ci sarebbe da chiedersi quanto dello strepitoso rendimento fatto registrare dal Medaglion Found nel 2020 sia stato ottenuto utilizzando tale sistema.

Sostanzialmente lo short selling consiste nel vendere un titolo che non si possiede, con l’obiettivo di riacquistarlo a un prezzo più basso in futuro, ottenendo così un profitto. Per rendere il concetto più accessibile, Michelangeli utilizza un esempio concreto con un pacco di pasta: si fa prestare un pacco di pasta da un amico e lo vende ad altri a 2€; se il prezzo della pasta scende ad 1€ può ricomprarla (per restituirla all’amico) e guadagnare comunque 1€, ma se il prezzo della pasta sale a 3€ per restituirla deve ricomprarla ad un prezzo più alto, perdendoci quindi 1€.

Nel video Michelangeli sottolinea che è una strategia molto rischiosa, in quanto le perdite potenziali sono teoricamente illimitate.