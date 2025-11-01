Lo squalo di Majorana

In questa puntata, con Luca e Giuliana in conduzione, cominciamo con un “angry-scientificast” perché il 22 ottobre in senato c’è stata una conferenza stampa su iniziativa del senatore Gian Marco Centinaio sulla macchina (presunta) di Majorana – Pelizza. Sottotitolo della conferenza: “È tempo di agire”…

Se n’è parlato molto, grazie alla segnalazione del CICAP. Se volete saperne di più, avevamo raccontato la storia nella puntata 540 con l’intervista a Lorenzo Paletti, autore del libro L’Ultimo Segreto di Majorana: La Macchina di Rolando Pelizza.

Torniamo a consigliarvi nuovi libri, grazie a Scientifibook, la rubrica di Andrea Vico, accompagnato per questa puntata da Francesca Lauta. In questo episodio troverete:

“BIODIVERSE”, a cura di: Giada Peterle e Margherita Cisani – Storie a fumetti di: Eliana Albertini, Marina Girardi, Cristina Portolano, Elena Mistrello – Becco Giallo (128 pp, 20 euro)

“RAPSODIA MARZIANA”, di Silvia Kuna Ballero – Codice Edizioni (328 pp, 21 euro)

“LA VITA SEGRETA DEI FUNGHI”, di Britt A. Bunyard – Apogeo (288 pp, 28 euro)

“JANE GOODALL – IO E GLI SCIMPANZÉ”, di Christiana Ruggeri – Editoriale Scienza (105 pp, 12,90 euro)

Infine vi parliamo dell’efficacia di nuovi materiali resistenti ai morsi per ridurre le lesioni causate dai morsi di squalo bianco (Carcharodon carcharias) e squalo tigre (Galeocerdo cuvier).