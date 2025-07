Lo tsundoku, comprare libri e non leggerli

Un articolo uscito sulle pagine di El Pais presenta il fenomeno giapponese chiamato “tsundoku”, ovvero l’abitudine di acquistare e accumulare libri senza mai leggerli, pur avendo l’intenzione di farlo.

Il termine è stato coniato nel XIX secolo e descrive il comportamento di molti lettori che, attratti da nuove pubblicazioni, finiscono per creare vere e proprie biblioteche personali di volumi ancora intonsi. L’acquisto e l’accumulo di libri sono spesso guidati da emozioni, aspettative e influenze sociali, portando molte persone a possedere più titoli di quanti possano effettivamente leggere.

L’autore cita il caso di Andrea Aragón, una lettrice che possiede oltre 30 libri mai letti, ma continua ad acquistarne nuovi, affascinata dalla loro presenza fisica e dall’idea di avere una collezione personale.

The volumes are piled up on Andrea Aragón’s bookshelf. She knows she doesn’t have time to read all the titles she hasn’t managed to yet, but she intends to do so at some point. “I’m aware that I have too many, but I want to read them all. My wish is for that endless pile to go down, although I always end up buying something. It’s inevitable!” she admits.