Lo zenit del doping nell’atletica USA

Negli anni si sono alzate ombre sui successi statunitensi nell’atletica degli anni ’80/’90.

Il Chicago Tribune [EN] riporta che nel 1989 il velocista statunitense Darrell Robinson rilasciò un’intervista a Stern in cui diceva di aver venduto/comprato/visto usare sostanze dopanti a diversi atleti di punta degli USA, incluse le due Joyner e Carl Lewis. Florence Griffith-Joyner che è morta a soli 38 anni, dopo essersi ritirata finite le olimpiadi di Seoul. Dopo la sua morte sull’Indipendent [EN] è apparso un articolo che riassume un po’ tutte le notizie che hanno dato voce ai sospetti sull’uso di doping.

Su The Japan Times [EN], inoltre, vengono riportate delle dichiarazioni (da prendere con le molle del caso) dell’ex capo della BALCO, un laboratorio che forniva sostanze dopanti agli atleti negli anni ’80-90.

Conte said he believes a coverup “all the way to the top” involved track and Olympic officials at the 1988 Seoul Games. He said sprinter Florence Griffith Joyner, heptathlete/long jumper Jackie Joyner-Kersee and 400-meter hurdler Andre Phillips — three marquee gold medalists — all tested positive for PEDs in the South Korean capital, and “they were all covered up.”

“And if you noticed what happened thereafter was that here at (28) years old Flo-Jo was at the height of her economic earning potential and all of a sudden she retires,” said Conte, looking back on the immediate aftermath of Griffith Joyner’s three-gold, one-silver medal haul in Seoul. “And Jackie Joyner also retires, (though) she did come back in 1992, four years later. . .”

In the United States, random out-of-competition drug testing was approved by the TAC and began in 1989.