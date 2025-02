L’uccello più anziano al mondo ha deposto un uovo a 74 anni

Wisdom, una femmina di albatros di Laysan che è considerata l’uccello selvatico più anziano al mondo, si è riprodotta di nuovo alla veneranda età di almeno 74 anni. Da quando è stata marcata nel 1956 ha allevato oltre 35 pulcini e percorso in volo circa 120 volte la circonferenza della Terra.

Wisdom è un albatros di Laysan (Poebastria immutabilis) di circa 74 anni, riconosciuto come l’uccello selvatico più anziano mai registrato. Wisdom ritorna ogni anno al rifugio nazionale per la fauna selvatica di Midway Atoll nel Pacifico per nidificare e dopo la presunta perdita del suo compagno di lunga data, Akeakamai, Wisdom è tornata con un nuovo compagno e ha deposto un uovo. Wisdom ha prodotto circa 50-60 uova durante la sua vita e più di 30 suoi pulcini sono riusciti a volare. Gli albatros di Laysan sono classificati come “quasi minacciati”. Gli albatros di Laysan sono difficili da studiare perché trascorrono fino al 90% della loro vita in aria, spostandosi dalla loro zona di alimentazione estiva nel Pacifico settentrionale ai minuscoli atolli nel Pacifico centrale che sono i loro luoghi per nidificare.

La continua riproduzione di Wisdom è cruciale per la sopravvivenza della popolazione di albatros.